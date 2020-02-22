حبس متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في السلام

أمرت نيابة السلام، بحبس عاطلين لسرقتهم المواطنين بالإكراه في السلام، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم فؤاد م، حماده. ع، عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة وأقروا بارتكابهم جرائم سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض مبررين خروجهم من السجن ورفض أصحاب العمل تشغيلهم وبمرورهم بضائقة مالية اضطروا لسرقة المواطنين بالإكراه.كانت بداية الواقعة عندما وردت بلاغات لقسم شرطة السلام، تفيد بسرقة أموالهم وأعراضهم على يد عاطلين تحت تهديد السلاح وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.