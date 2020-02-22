خالد الطوخى يكتب: «البحث العلمى» وبناء الدولة العصرية الحديثة

أخطر ما يعوق البحث العلمى فى المجتمعات العربية بصفة عامة يرتبط أساسًا بنظرة المجتمع نفسه للبحث العلمى

الغالبية العظمى من الجامعات فى الدول النامية تركز على عملية التدريس أكثر من تركيزها على البحوث العلمية

لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نغفل الدور المحورى والمهم للبحث العلمى، خاصة ونحن نشهد تلك النهضة غير المسبوقة فى مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، فقد أصبح البحث العلمى بالفعل يمثل قاطرة التنمية، خاصة مع وجود قناعة تامة بأنه دون الاستفادة من البحث العلمى فإن خطط التنمية تضيع فى الهواء، ليس هذا فحسب، بل إنها تصبح بلا جدوى، وقد تصل تلك الخطط فى بعض المجتمعات، وفى كثير من الأحيان، إلى مجرد محاولات يائسة لا طائل من ورائها؛ لأنها فقدت الشريان الذى تتنفس منه، الذى يمنحها القدرة على البقاء والاستمرارية، وهو الأبحاث والدراسات العلمية التى يفرزها البحث العلمى، وهنا يبرز بوضوح وبشكل لا يقبل الشك دور البحث العلمى فى دعم مختلف مجالات التنمية.الحق يقال إن السنوات الأخيرة شهدت بالفعل تطورًا ملحوظًًا فى هذا الشأن، خاصة بعد التأكد من أن هذا الاهتمام الكبير بتطوير منظومة التعليم لن تتحقق الأهداف المرجوة منه دون أن يصاحب ذلك اهتمام موازٍ بالبحث العلمى، لأن ارتباط البحث العلمى بمتطلبات التنمية فى مجالات الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها يجعل منه أحد المرتكزات الأساسية للتنمية، بل ربما يجعله أبرزها على الإطلاق لأنه، كما قلت من قبل، يمثل القاطرة الحقيقية للتنمية.لذا فقد بات من المؤكد وجود تلك العلاقة التكاملية بين البحث العلمى من ناحية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى، وبالتالى نجد أن النتائج المترتبة على ذلك تتمثل فى رفع معدلات الإنتاج وتحسين نوعيته وإدخال الأساليب والتقنيات الحديثة فى النشاطات الإنتاجية والإدارية للمؤسسات التنموية، وكلها عناصر تؤدى بالطبع إلى المطالبة بضرورة تطوير البحث العلمى، وذلك لضمان زيادة مساهمته فى الدخل القومى للمجتمع.وفى تقديرى الشخصى فإن أحد أهم مقومات بناء الدولة العصرية الحديثة القائمة على العلم يتمثل فى الاهتمام بشكل حقيقى بالبحث العلمى، ومن هذا المنطلق واستنادًا إلى تلك الحقيقة المؤكدة فإنه يمكن القول إن الجامعة لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تسهم فى عملية التنمية دون أن تقوم، وبشكل عاجل، بتوجيه آليات عملها البحثى نحو الاهتمام بالقضايا التى ترتبط بالتنمية بشكل مباشر، وذلك بالطبع لا يمكن أن يتم دون أن تكثف الجامعات من القيام بالدراسات الميدانية؛ للوقوف على شكل وحجم ونوعية أنشطة المؤسسات المهمة فى المجتمع، خاصة العاملة فى قطاعات الصناعة والإنتاج، وأيضًا فى قطاعات الصحة والتربية والخدمات وغيرها، وبالطبع فإن الأمر يحتم على الجامعات أيضًا القيام بتقديم نتائج تلك الأبحاث العلمية لهذه المؤسسات، وذلك للاستفادة منها فى تطوير أنشطتها الإنتاجية، وبالتالى فإنها تسهم بشكل حقيقى فى تحسين آلية العمل، ليس هذا فقط، بل فى تحسين النشاط التنموى أيضًا وبشكل مؤثر جدًا فى المجتمع.لذا فإننا نجد أن البحث العلمى والتعليم بصفة عامة أصبح لهما دور هام فى المجتمعات المعاصرة، وذلك نظرًا لأن التنمية الاقتصادية قد أصبحت تعتمد على التخصص المهنى والإدارى والفنى، بل تستلزم أيضًا مستويات أعلى من التدريب، وهى مستويات ينبغى أن يكون فيها الفرد على إدراك تام وإلمام شامل بالقضايا الاجتماعية والثقافية والبيئية المحيطة به وقادرًا على تشكيل سوق العمل أيضًا بناء على احتمالات التغيير التى يمكن أن تحدث، والتى يمكن توقعها من خلال الدراسات المتعلقة بالبحث العلمى.وهناك مسألة فى منتهى الأهمية، علينا أن نضعها فى الاعتبار ونحن نتناول قضية البحث العلمى، وهى أنه قد آن الأوان للتوجه نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال فى حل مشكلات البحث العلمى، وذلك من أجل خلق توازن بين التعليم العالى ومتطلبات سوق العمل والقيام بتأهيل كوادر قادرة على خلق فرص العمل، خاصة أن هناك الكثير من الدراسات والأبحاث قد أشارت، وبشكل مؤكد، إلى أن البحث العلمى العربى، وعلى وجه الخصوص هذا النوع المتمثل فى إنتاج أعضاء هيئة التدريس من بحوث ودراسات علمية ليس له علاقة قوية ومباشرة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ مما يتسبب فى خلق تلك الفجوة الكبيرة بين البحث العلمى لأعضاء هيئة التدريس من جهة وخطط التنمية من جهة أخرى، وهو ما يضع أيدينا على نقطة مهمة تتعلق بالجامعات والمراكز المتخصصة فى مجال البحث العلمى، حيث نجدها محاصرة بالكثير من المعوقات والمصاعب والتحديات، لأنها لم تحصل على مكانتها الحقيقية التى ينبغى أن تكون عليها، فضلًا عن ذلك فإن التحدى الآخر للغالبية العظمى من الجامعات والمراكز البحثية، للأسف الشديد، لم تصل لأن تكون مرتبطة بالواقع أو أن تكون جزءًا لا يتجزأ من العملية التنموية كما يحدث فى البلدان المتقدمة. وحتى لا نلقى باللوم على الجامعات فإنه ينبغى علينا أولًا أن نضع فى الاعتبار وجود أسباب عديدة تتعلق بشكل مباشر بخصوصية البيئة التى تعمل فيها هذه الجامعات والمراكز البحثية وبالإشكاليات والتحديات التى تؤثر فى دورها وعملها، لذا فقد ظهر دور معظمها باهتًا وضعيفًا فى عملية التنمية المجتمعية بكل أبعادها، والسبب فى المقام الأول يرجع إلى تلك المعوقات الكثيرة التى تحيط بها، خاصة بُعدها عن النظم الحديثة والمتطورة المعمول بها فى دول العالم المتقدمة.وأعتقد أن أخطر ما يعوق البحث العلمى فى المجتمعات العربية بصفة عامة يرتبط أساسًا بنظرة المجتمع نفسه للبحث العلمى، وأقصد بالمجتمع كل فئاته بمن فيهم الباحثون أنفسهم، فالبحث العلمى فى البلدان العربية بصفة عامة ينظر إليه الكثيرون نظرة سلبية، بل إن البعض ينظر إليه فى كثير من الأحيان على أنه نوع من الترف الذى تملكه فقط الدول الغربية المتقدمة، وأننا لا يمكن أن نحقق المطلوب نظرًا لقلة الإمكانيات أو غياب المناخ الداعم للبحث، فى حين يرى البعض الآخر أن القيام بالبحث العلمى هو مجرد وسيلة للترقية داخل الجامعات ولا يشترط أن يكون مرتبطًا بحل مشكلة اجتماعية، ولا حتى يهتم أصلًا بنتائجه وتطبيقاته، مما ترتب على ذلك أن البحث العلمى قد تعرض للإهمال الشديد نتيجة تلك الثقافة السلبية السائدة عنه التى تعتمد على استهلاك المعرفة وليس إنتاجها كما يحدث فى المجتمعات الغربية. وبالتالى فإن البعض يرى أنه لا داعى للتفكير فى البحث والانشغال بقضاياه طالما توجد حلول جاهزة فى الخارج يمكن استيرادها وتطبيقها دون أدنى مجهود.وحتى نضع أيدينا على أهمية، بل ضرورة دعم البحث العلمى وإفساح الطريق أمامه لكى يكبر ويتنامى، علينا أن ننظر إلى المجتمعات الغربية فسوف نجدها تدعم المؤسسات البحثية ماديًا ومعنويًا، ولا تبخل عليها بالمال أو الإمكانات.ونظرًا لأن الجامعة هى بمثابة الحاضنة الرئيسية للبحث العلمى، فإن قصور الجامعات فى هذا الشأن يرجع فى الأصل إلى عدم تخصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية، إضافة إلى أن الغالبية العظمى من الجامعات فى الدول النامية تركز على عملية التدريس أكثر من تركيزها على البحوث العلمية، إضافة إلى أن الدول المتقدمة ترصد الميزانيات الضخمة للبحوث العلمية؛ نتيجة درايتها التامة وتأكدها من تلك العوائد الضخمة التى نجدها تغطى أضعاف ما أنفقته فى هذا الصدد، بينما يتراجع الإنفاق على البحوث العلمية فى الدول العربية بسبب النقص فى التمويل، وفى ظل أنها تنفق نسبة كبيرة من هذا التمويل على الأجور والمرتبات.وفى سياق مختلف نجد أن الظروف الاقتصادية بالمنطقة العربية قد ساهمت فى تقليل مخصصات البحث العلمى، وهو ما انعكس بشكل كبير على أوضاع الباحثين المعيشية، وذلك بالحد من قدرتهم على الإنفاق على بحوثهم وهو ما يؤثر بالطبع على مستوى تلك البحوث ونتائجها.لذا فإننى أرى ضرورة إفساح المجال أمام البحث العلمى وتهيئة المناخ الصحى له داخل الجامعات، من خلال رصد ميزانيات كبيرة لأنه، وبكل تأكيد، سيكون نقطة الانطلاق الحقيقية لنا للانضمام إلى العالم المتقدم إلى جانب كونه قاطرة التنمية.