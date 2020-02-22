الأنبا باخوم يشارك في لقاء مسئولي اجتماعات الشباب بالإيبارشية البطريركية

عقد اليوم السبت، اجتماعات الشباب بالإيبارشية البطريركية، بكنيسة الملاك ميخائيل حدائق القبة.وبدأ اليوم بالقداس الإلهي الذي ترأسه الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية، والأب فرنسيس وحيد مسئول لجنة الشباب.وأطلقت فعاليات اليوم تحت عنوان، "صيادي الناس"، وقام الأب فرنسيس بالشكر للحضور المشاركين، وبعد ذلك قدم فريق cst بعض الألعاب، ثم ألقت بوليتكلمة للشعب الحضور عن معوقات اجتماعات الشباب وحلولها.