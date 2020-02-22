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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرامكو تعلن حصولها على موافقة تطوير حقل غاز الجافورة

السبت 22/فبراير/2020 - 07:31 م
أرامكو
أرامكو
وكالات
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قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم السبت، إنها حصلت على موافقة الجهات التنظيمية لتطوير حقل غاز الجافورة غير التقليدي، وتتوقع أن يبدأ الإنتاج في أوائل عام 2024.

وأضافت أن الإنتاج سيصل إلى حوالي 2.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا بحلول عام 2036، مع إنتاج نحو 425 مليون قدم مكعب من غاز الإيثان يوميًا، وسينتج الحقل حوالي 550 ألف برميل يوميًا من سوائل الغاز والمكثفات.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أمس الجمعة، أن المملكة تعتزم تطوير الحقل باستثمارات 110 مليارات دولار، وقالت الوكالة: إن الخطط راجعتها اللجنة العليا للموارد الهيدروكربونية خلال اجتماع ترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير محمد إن تطوير الحقل سيدر دخلا صافيًا للحكومة على مدار 22 عامًا يبلغ 8.6 مليار دولار سنويًا حسبما ذكرته الوكالة.

يقع الجافورة جنوب شرقي الغوار، أضخم حقل نفط تقليدي في العالم، ويتطلب الغاز غير التقليدي وسائل استخراج متقدمة، على غرار المستخدمة في صناعة الغاز الصخري.

وتستهدف السعودية، أن تصبح مصدرًا للغاز بحلول 2030.

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