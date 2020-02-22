الصحة الكويتية: وصول 130 مواطنًا من إيران وحالاتهم جميعا مطمئنة

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، عن عودة أولى الرحلات القادمة من إيران، والتي تقل 130 راكبا كويتيا.وقال الوزير الكويتي -في تصريح صحفي لدى استقباله للمواطنين العائدين من إيران بمبنى الشيخ سعد العبدالله بمطار الكويت اليوم: إن حالة جميع المواطنين الكويتيين العائدين من إيران في الطائرة الأولى مطمئنة، مشيرا إلى أنه سيتم إخضاعهم للمزيد من الفحوصات في إطار الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد 19".يذكر أن الكويت، قد بدأت صباح اليوم، في إجلاء مواطنيها الموجودين في إيران؛ وذلك في أعقاب ظهور حالات إصابات ووفيات في عدد من المدن الإيرانية بسبب فيروس "كورونا المستجد".