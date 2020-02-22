خالد الجندي يطالب بإحالة من يفتي بختان الإناث إلى الجنايات

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن ختان الإناث يعرض حياتهن للخطر، ويمثل اعتداءً صارخًا على أنوثة الفتاة، مطالبًا بتحويل من يفتي بجواز ختان الإناث إلى محكمة الجنايات، لأنهم بذلك يخالفون القانون الذي يجرم هذه العادة.وتساءل الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، "هل الشيخ يشترك بالمسئولية الجنائية بالإفتاء إذا ما حدثت مخالفة للقانون أم لا يشترك؟"، لافتًا إلى أن هذا الأمر متروك للمجتمع يحسمه كيفما يرى.