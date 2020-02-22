اكتمال النصاب القانوني لشعبة المصورين الصحفيين

بدأت، مساء السبت، فعاليات الجمعية العمومية لمناقشة جدول أعمالها.وعقب الانتهاء من مناقشات الجمعية العمومية تفتح النقابة باب التصويت على انتخابات هيئة المكتب.كانت النقابة قررت تأجيل انتخابات شعبة المصورين الصحفيين أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني للمرة الثانية.وقررت اللجنة مد باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لشعبة المصورين الصحفيين نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى ٢٥%+١ من عدد الأعضاء البالغ ٩٩ عضوا.وترشّح مجدي إبراهيم، الصحفي بجريدة الشروق على مقعد مقرر الشعبة، كما ترشح أحمد محمود جمعة، الصحفي بالدستور على مقعد نائب مقرر الشعبة، وأحمد عبد الفتاح، المصور الصحفي بالشروق، ومحمد هشام، المصري اليوم، ومصطفى أمين، بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ومصطفى عميرة، بجريدة الأهرام، على عضوية هيئة المكتب.