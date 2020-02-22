5 عوامل تمهد لنكسة جديدة للأهلى أمام صن داونز

لا صوت يعلو داخل القلعة الحمراء فوق صوت موقعة صن داونز الجنوب أفريقي المرتقبة والتي سيخوضها المارد الأحمر يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.وعلى الرغم من ارتباط الفريق الأحمر بخوض مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الممتاز، فإن تركيز لاعبي الأهلي سينصب على المواجهة الأهم والأصعب يوم السبت المقبل، خاصةً أن الجماهير لن تتقبل أي إخفاق جديد بعد خسارة المارد الأحمر لقب السوبر المصري أمام غريمه التقليدي.