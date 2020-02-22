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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

12 معلومة عن الأنبا فام أسقف طما الراحل

السبت 22/فبراير/2020 - 07:19 م
الأنبا فام
الأنبا فام
ماريان رسمى
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تحتفل إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس، بمرور عامين على رحيل الأنبا فام أسقف طما وتوابعها، ورئيس دير القديس القمص يسي ميخائيل بطما، وتزامنًا مع ذكري رحيله.. ترصد الدستور في سطور بعض المعلومات عنه.

1- الأنبا فام ولد في ساحل طهطا في 1 فبراير عام 1945، وهو ينتمي لعائلة "سكلا" بإخميم، محافظة سوهاج.

2- حاصل على بكالوريوس هندسة قسم المناجم "قسم تعدين" من جامعة أسيوط، عام 1967، وعمل مهندسًا بالمناجم في نفس سنة التخرج.

3- التحق بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في يونيو عام ١٩٧٧، وأخذ اسم "فام" في الرهبنة، وهو اسم شهيد مدينة طما (الشهيد أبو فام الجندي الأوسيمي)، وكان مسئولًا عن المضيفة بدير أنبا بيشوي في فترة الرهبنة.

4- سيم كاهنًا في 18 يوليو عام 1979.

5- سيم قمصًا في 22 مايو عام 1980، ثم أسقفًا في يونيو من نفس ذات العام.

6- وكان الأنبا فام ضمن مَنْ تعرَّضوا للاعتقال من خلال قرارات الرئيس محمد أنور السادات (قرارات التحفُّظ في سبتمبر 1981)، وتم ذلك في سجن المرج.

7- وفي عهد البابا شنودة الثالث كان مشاركا في لجان المجمع المقدس، "لجنة الرعاية والخدمة - لجنة الطقوس".

8- رحل عن عالمنا في مستشفى بلندن، حيث سافَر للعلاج قبلها بأيام.

9- في اليوم التالي لرحيله أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني قرارًا بابويًّا: "تكليف الأنبا باخوم أسقف سوهاج وتوابعها بالإشراف الرعوي الكامل روحيًّا وإداريًا وماليًّا على إيبارشية طما وتوابعها". وقد زارها نيافته في نفس اليوم.

10- في يوم 26 فبراير عام 2018، تم عمل قداس ترحيم وعزاء للأنبا فام ببرايتون بإنجلترا، كما تم إقامة عزاء بقاعة الكنيسة ذاتها عقب القداس وحتى الساعة الثانية ونصف ظهرًا، وذلك حتى يتم إرسال جثمان نيافته لأرض الوطن بعدها بأيام.

11- وفي مساء يوم الثلاثاء 6 مارس 2018 وصلت الطائرة التي تقل جثمان الأنبا فام أسقف طما قادمة من العاصمة البريطانية لندن، وكان في استقبال الجثمان بالمطار الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوي لإيبارشية طما وعدد من كهنة الإيبارشية، حيث تم نقله إلى كنيسة الملاك بشيراتون وأقيمت صلاة تسبحة نصف الليل، وتمكن أبناؤه من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه والتبرك منه.

12- وفي اليوم التالي 7 مارس 2018، أقيم قداس بالكنيسة ذاتها بحضور الجثمان- ووصل حينها الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج لحضور الجنازة- قبل أن تحمله السيارة إلى الكنيسة البطرسية ليصلي قداسة البابا تواضروس الثاني صلاة تجنيزه، وقد صلى مع قداسته ٣٠ من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية.

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