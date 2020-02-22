حسن شاكوش يغني في أنتيكا بار بسوريا 2 إبريل: «هنولع دمشق»

أعلن مغني المهرجانات حسن شاكوش، أنه يستعد لإقامة حفل غنائي في أنتيكا بار بسوريا يوم 2 إبريل المقبل.يأتي الإعلان عن الحفل بعد إلغاء حفل شاكوش بإحدى المنشآت السياحية في محافظة الإسكندرية وكان مقررًا يوم 28 فبراير.وقال الفنان هاني شاكر إنه تم وقف جميع الموافقات لحفلات مطربي المهرجانات، مشيرًا إلى أن الكليبات مسئولية المصنفات الفنية وليس النقابة.وأضاف هاني شاكر الإعلاميين: «كفاية نتكلم عن الناس دي ونروج لهم، وكفاية نقول لهم إنهم بيعملوا ملايين على فيسبوك ويوتيوب، ومش كل اللي بيتفرج معجب بيهم، وملايين المشاهدات ليست مؤشرًا للنجاح».