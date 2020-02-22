الجندي يوجه رسالة لـ الحويني: «تعلم الأدب واجب» (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه عندما تحدث عن توبة الداعية السلفي أبوإسحاق الحويني، لم يكن القصد التشهير به، ولكنه ظهر مرة أخرى ينفى اعتذاره الذي قاله في فيديو سابق، وعلق الجندي: "قال أنا ما أعتذرتش لأن قرصة الودن وجعته".وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، "هل معنى كلمة سلفية أن نتعلم سوء الأدب؟"، مضيفًا: "أنا أعتقد أنكم يجب أن تكونوا قدوة وتتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون الأدب وعفة اللسان".وتابع: "أنا أرى هذه الفيديوهات وأضحك، عندما ترى أناس يدعون انتسابهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتفوهون بألفاظ جارحة وعشوائية فهذا أمر لا يليق".