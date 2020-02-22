العراق: إصابة 3 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة 3 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق جنوبي بغداد.وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية: إن عبوة ناسفة انفجرت، قرب سوق شعبية ضمن منطقة المعالف، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح خطيرة.يذكر أن بغداد تتمتع بتحسن أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وحالات اختطاف، فيما تعثر القوات الأمنية على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة.