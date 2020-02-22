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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إلغاء وتأجيل مباريات فى إيطاليا بسبب «كورونا»

السبت 22/فبراير/2020 - 06:17 م
الاتحاد الإيطالي
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
وكالات
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، تأجيل مباراة اسكولي مع كريمونيسي في دوري الدرجة الثانية بعد تسجيل حالة عدوى إيجابية بفيروس كورونا في مدينة كريمونا.

ولم تعقب رابطة دوري الدرجة الثانية الإيطالي عن تأجيل المباراة، لكن الحساب الرسمي للرابطة عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي لم يضع المباراة في أجندة المباريات المقررة اليوم السبت.

وأوضحت أن تلك المباراة واحدة من أبرز المباريات الأوروبية التي يتم تأجيلها في أوروبا نتيجة فيروس كورونا الذي بدأ من الصين.

وفي وقت سابق اليوم، قررت رابطة دوري الدرجة الثانية الإيطالي، إلغاء مباراة في دوري الشباب بين كريمونيسي وبريشيا.

وتعاني إيطاليا من جراء تفشي فيروس كورونا بحالتي وفاة و30 حالة إصابة.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت، أن 43 من أصل 502 مباراة بالدوريات، إلغيت هذا الأسبوع في إقليم لومباردي، بجانب فعاليات رياضية أخرى.

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