إسرائيل تعزل 30 طالبًا بسبب «كورونا»

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، عزل 30 طالبًا من إحدى المدارس داخل مدينة بئر السبع، بعد اختلاطهم بوفد سياحي كوري جنوبي، كان بينهم 9 مصابين بفيروس كورونا المستجد.وأوضح الاحتلال الإسرائيلي أنه تم نقل الطلاب إلى العزل الصحي، خاصةً أن مدرستهم داخل إحدى المدن التي زارها الوفد السياحي، كما تم التأكد من وجودهم في مكان السياح الكوريين الجنوبيين، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وأعلن الاحتلال، صباح اليوم، أن وزارة الصحة لديه شخصت 9 سائحيين من كوريا الجنوبية، كانوا موجودين في الداخل لمدة 8 أيام، خلال شهر فبراير الجاري، بأنهم مصابون بـ«كورونا»، بينما لم تظهر نتيجة الفحوصات سوى بعد مغادرتهم بأسبوع.