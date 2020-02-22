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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

6 كتب عليك قراءتها فى 2020

السبت 22/فبراير/2020 - 06:04 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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تعتبر القراءة من الأمور الممتعة لدى الكثيرين، خاصة فى فترة المراهقة، فيمكن القول إن سنوات المراهقة هي الأكثر تحديدًا للمستقبل.

موقع "good housekeeping" سلط الضوء على عدد من الكتب الخاصة التى نصح بقراءتها خلال عام 2020.
فتيات في الحب
فتيات في الحب
فتيات في الحب "جاكلين ويلسون"
فى هذا الكتاب قدمت جاكلين ويلسون، قصة حقيقية عن 3 صديقات مراهقات لتتعمق فى أدق التفاصيل الحياتية، مع إبراز المشكلات التى تواجه هذه الفئة العمرية وتقديم الحلول لها.
لن أكون محوتها "جيل آدم"
من الكتب التى وصى بها الموقع كتاب "لن أكون محوتها"، لـ"جيل آدم" فهو كتاب ملىء بالكثير من المقالات الشخصية التي تنظر إلى الهوية والجنس والأسرة والحب والقوة، التى تزيد من الثقة فى النفس والخبرة.
أنا ملالا ملالا يوسفزاي
أنا ملالا "ملالا يوسفزاي"
أنا ملالا "ملالا يوسفزاي"
من الكتب التى تساعد بشكل كبير فى تنمية الذات، وزيادة الثقة بالنفس، فهو سيرة ذاتية للحائزة على جائزة نوبل للسلام في سن السادسة عشرة، "ملالا يوسفزاي"، حيث ألهمت قصتها الكثير من الشباب حول العالم.
الصلبان
الصلبان
الصلبان
من الصعب تصديق أن مسلسل "Malorie Blackman" الشهير يبلغ من العمر عشرين عامًا تقريبًا، فالكتاب مأخوذ من قصة المسلسل، حيث تدور أحداثه حول علاقة شاب وفتاة يقعان فى الحب، حيث يناقش الكتاب كل المشكلات التى تواجههما.
كل شيء نيكولا يون
كل شيء نيكولا يون
كل شىء "نيكولا يون"
من مؤلف كتاب The Sun Is also A Star، تأتي قصة حب المراهقين هذه، فإنها قصة صبي وفتاة كلاسيكية ولكن مع اختلاف، حيث يبرز الكاتب المشكلات المادية التى تواجه الشاب فى هذه العلاقة.
في مدينتنا المجنونة
في مدينتنا المجنونة والغاضبة
في مدينتنا المجنونة والغاضبة "غي غوناراتني"
هي قصة قادمة مذهلة من شأنها أن تملأ وتمزق قلبك في نفس الوقت، حيث تجتمع ثنايك للدخول فى قصص ثلاثة فتيان يتجولون فى لندن لرصد المشاكل التى تواجههم.

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