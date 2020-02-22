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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قومي المرأة» يهنئ ماريان عازر لاختيارها في مؤسسة أيساكا

السبت 22/فبراير/2020 - 06:01 م
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
محمد الشريف
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هنأ المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الدكتورة ماريان عازر؛ لاختيارها عضوًا في المجلس الاستشاري الدولي للتكنولوجيا في مؤسسة أيساكا (ISACA) العالمية.

وأعربت مايا عن فخرها وسعادتها لاختيار الدكتورة ماريان عازر عضوًا في المجلس الاستشاري الدولي للتكنولوجيا، مؤكدة أنها نموذج علمى فريد وخير سفيرة لمصر أمام العالم، متمنية لها التوفيق والنجاح.

وتقلدت الدكتورة ماريان عازر العديد من المناصب منها رئيس مجلس إدارة أيساكا العالمية (ISACA) في مصر وأستاذ مساعد بجامعة النيل وأستاذ مساعد ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات.

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