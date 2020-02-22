وصول أول رحلة لـ«مصر للطيران» من طراز إيرباص الجديدة إلى المغرب

وصلت أولى رحلات شركة (مصر للطيران) لطائرتها الجديدة من طراز إيرباص "A320Neo" من القاهرة إلى الدار البيضاء بالمغرب.وفور وصول الرحلة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، تم استقبال الطائرة تقليديًا بمدافع المياه وحرص طاقم الرحلة على تقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب.يشار إلى الطائرة الجديدة من طراز إيرباص A320Neo توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت.