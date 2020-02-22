«صناع الخير» تُجري 60 عملية عيون لأهالي الوادي الجديد



بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية اليوم، فى إجراء ٦٠ عملية عيون مختلفة ضمن مبادرة «عينيك فى عنينا» وتنظمها بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية تحت رعاية مجلس الوزراء.



عملية عيون لأهالي الوادي الجديد





وأضاف عبد الجليل أنه تخفيفا على أهالي محافظة الوادي في الانتقال من المحافظة إلى القاهرة قررت إدارة مبادرة «عنيك في عنينا» تجهيز فريق طبي كامل بالأجهزة الخاصة بالعمليات والانتقال إلى مستشفى الخارجة العام لإجراء العمليات به، بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد. وأكد الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات أن العمليات تجرى لأهالى قرية الخرطوم مركز الخارجة والقرى المجاورة، حيث يتم إجراء ٦٠ عملية عيون مختلفة ما بين ظفرة ومياه بيضاء ومياه زرقاء، للحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها أثناء قافلة عنيك في عنينا التي تم تنظيمها مؤخرا بالمحافظة.وأضاف عبد الجليل أنه تخفيفا على أهالي محافظة الوادي في الانتقال من المحافظة إلى القاهرة قررت إدارة مبادرة «عنيك في عنينا» تجهيز فريق طبي كامل بالأجهزة الخاصة بالعمليات والانتقال إلى مستشفى الخارجة العام لإجراء العمليات به، بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد.

عملية عيون لأهالي الوادي الجديد