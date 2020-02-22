«صناع الخير» تُجري 60 عملية عيون لأهالي الوادي الجديد
السبت 22/فبراير/2020 - 05:56 م
محمد علي مهديطباعة
بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية اليوم، فى إجراء ٦٠ عملية عيون مختلفة ضمن مبادرة «عينيك فى عنينا» وتنظمها بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية تحت رعاية مجلس الوزراء.
عملية عيون لأهالي الوادي الجديد
وأكد الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات أن العمليات تجرى لأهالى قرية الخرطوم مركز الخارجة والقرى المجاورة، حيث يتم إجراء ٦٠ عملية عيون مختلفة ما بين ظفرة ومياه بيضاء ومياه زرقاء، للحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها أثناء قافلة عنيك في عنينا التي تم تنظيمها مؤخرا بالمحافظة.
وأضاف عبد الجليل أنه تخفيفا على أهالي محافظة الوادي في الانتقال من المحافظة إلى القاهرة قررت إدارة مبادرة «عنيك في عنينا» تجهيز فريق طبي كامل بالأجهزة الخاصة بالعمليات والانتقال إلى مستشفى الخارجة العام لإجراء العمليات به، بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد.
وأضاف عبد الجليل أنه تخفيفا على أهالي محافظة الوادي في الانتقال من المحافظة إلى القاهرة قررت إدارة مبادرة «عنيك في عنينا» تجهيز فريق طبي كامل بالأجهزة الخاصة بالعمليات والانتقال إلى مستشفى الخارجة العام لإجراء العمليات به، بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد.
عملية عيون لأهالي الوادي الجديد
وأوضحت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي لمبادرة «عنيك في عنينا» على أهمية متابعة الحالات التى يتم إجراء العمليات لها منذ أن بدأت المبادرة نشاطها في مكافحة مسببات العمى منذ 3 سنوات.
وأضافت أن مسببات العمى من الأمراض الخطيرة والتى يسهل اكتشافها وعلاجها ويعانى منها الكثير من المواطنين غير القادرين على تكاليف علاجها، واستهدفت المبادرة تنظيم قوافل طبية للكشف عليها وصلت بها إلى جميع محافظات الجمهورية، وتتم بالمجان تماما، كما يتم أيضا أثناء القوافل الكشف على أمراض الجلدية للمواطنين من جميع الفئات العمرية.
وأضافت أن مسببات العمى من الأمراض الخطيرة والتى يسهل اكتشافها وعلاجها ويعانى منها الكثير من المواطنين غير القادرين على تكاليف علاجها، واستهدفت المبادرة تنظيم قوافل طبية للكشف عليها وصلت بها إلى جميع محافظات الجمهورية، وتتم بالمجان تماما، كما يتم أيضا أثناء القوافل الكشف على أمراض الجلدية للمواطنين من جميع الفئات العمرية.