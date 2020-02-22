رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صناع الخير» تُجري 60 عملية عيون لأهالي الوادي الجديد

السبت 22/فبراير/2020 - 05:56 م
عملية عيون لأهالي
عملية عيون لأهالي الوادي الجديد
محمد علي مهدي
طباعة

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية اليوم، فى إجراء ٦٠ عملية عيون مختلفة ضمن مبادرة «عينيك فى عنينا» وتنظمها بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية تحت رعاية مجلس الوزراء.
عملية عيون لأهالي
عملية عيون لأهالي الوادي الجديد
وأكد الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات أن العمليات تجرى لأهالى قرية الخرطوم مركز الخارجة والقرى المجاورة، حيث يتم إجراء ٦٠ عملية عيون مختلفة ما بين ظفرة ومياه بيضاء ومياه زرقاء، للحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها أثناء قافلة عنيك في عنينا التي تم تنظيمها مؤخرا بالمحافظة.

وأضاف عبد الجليل أنه تخفيفا على أهالي محافظة الوادي في الانتقال من المحافظة إلى القاهرة قررت إدارة مبادرة «عنيك في عنينا» تجهيز فريق طبي كامل بالأجهزة الخاصة بالعمليات والانتقال إلى مستشفى الخارجة العام لإجراء العمليات به، بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد.
عملية عيون لأهالي
عملية عيون لأهالي الوادي الجديد
وأوضحت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي لمبادرة «عنيك في عنينا» على أهمية متابعة الحالات التى يتم إجراء العمليات لها منذ أن بدأت المبادرة نشاطها في مكافحة مسببات العمى منذ 3 سنوات.

وأضافت أن مسببات العمى من الأمراض الخطيرة والتى يسهل اكتشافها وعلاجها ويعانى منها الكثير من المواطنين غير القادرين على تكاليف علاجها، واستهدفت المبادرة تنظيم قوافل طبية للكشف عليها وصلت بها إلى جميع محافظات الجمهورية، وتتم بالمجان تماما، كما يتم أيضا أثناء القوافل الكشف على أمراض الجلدية للمواطنين من جميع الفئات العمرية.

موضوعات متعلقة

القيعى والمنيسى وبندق وصبحى.. حاسبوا هؤلاء قبل شيكابالا وكهربا

الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

الأزهر يرد على النائب العام فى مسألة الحكم الشرعى للختان

رسالة من رئيس وزراء إثيوبيا للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

الصور

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الزمالك يعاقب شيكابالا بعد أحداث السوبر المصري

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

القيعى والمنيسى وبندق وصبحى.. حاسبوا هؤلاء قبل شيكابالا وكهربا

الصين تفجر مفاجأة بشأن «كورونا»: فترة حضانة الفيروس قد تصل لـ27 يومًا

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

8 عادات يومية قد تدمر صحة البشرة

نظام غذائى يقلل من علامات الشيخوخة

دراسة: حليب ولحم البقر يسبب سرطان القولون

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

منوعات

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل جديدة فى تشريح جثة مايكل جاكسون

نجم يوتيوب الشهير «بيو دي باي» يعود إلى منصته

للقضاء على الشيخوخة.. العلاج في «جنين سمكة إفريقية»

متحف أوشفيتز يطالب «أمازون» بسحب كتب «الدعاية النازية» من موقعه

مقالات الرأي
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
بسنت حسن
مهرجان أسوان ينتصر للمرأة
مؤمن المحمدي
مش كل القواعد قواعد
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله الـ13.. «النجم» قصة قصيرة لمحمد حسين بكر

«عصا موسى» ندوة بالمركز الثقافى اليمنى فى القاهرة

«الحسينى الثقافية» تطلق مهرجان النوبة تراث وحضارة

5 مارس.. حفل لفرقة «بهججة» بمركز درب 1718 الثقافي