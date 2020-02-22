وزير الأوقاف: من قُتل أثناء حماية الآثار أو السائحين فهو شهيد

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن من قُتل أثناء أداء مهمته في حماية السائحين أو تأمينهم أو حماية الآثار أو تأميمها فهو شهيد.وأضاف خلال ندوة بقطاع شرطة السياحة بحضور اللواء رضا العمدة، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، أن أمن السائحين جزء لا ￼يتجزأ من أمن الوطن، وأن حمايتهم هي حماية للوطن ومقدراته.ولفت إلى أن السائح بمجرد حصوله على تأشيرة أو إذن الدخول يصبح تأمينه والحفاظ على نفسه وماله ومتاعه وحسن معاملته واجبًا شرعيًا ووطنيًا، كما يجب أن نلقاه بما يليق بنا من الابتسامة وكرم الضيافة وحسن التعامل.