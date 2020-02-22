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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مفاجأة.. الزمالك يعاقب شيكابالا بعد أحداث السوبر المصري
السبت 22/فبراير/2020 - 05:49 م
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قرر مسئولو نادي الزمالك فرض غرامة مالية على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق بعد أحداث مباراة السوبر الأخيرة أمام الأهلي.
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