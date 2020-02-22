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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شرطة السياحة والآثار تكرم وزير الأوقاف

السبت 22/فبراير/2020 - 05:50 م
تكريم وزير الأوقاف
تكريم وزير الأوقاف
أميرة العناني
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كرمت شرطة السياحة والآثار، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حيث أهداه اللواء رضا العمدة، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، اليوم السبت، درع الإدارة.

جاء ذلك عقب محاضرة مهمة لوزير الأوقاف، أكد فيها أن حماية السائح وتأمينه وحسن معاملته واجب ديني ووطني، مع ضرورة أن يسهم كل وطنى شريف يتعامل مع السائحين فى رسم الصورة الحضارية لبلده.

وأضاف أنه على كل مواطن أن يكون سفيرًا لصورة بلده فى الداخل والخارج، فالوطن لأبنائه جميعًا وهو بهم جميعًا.

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