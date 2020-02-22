شرطة السياحة والآثار تكرم وزير الأوقاف

كرمت شرطة السياحة والآثار، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حيث أهداه اللواء رضا العمدة، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، اليوم السبت، درع الإدارة.جاء ذلك عقب محاضرة مهمة لوزير الأوقاف، أكد فيها أن حماية السائح وتأمينه وحسن معاملته واجب ديني ووطني، مع ضرورة أن يسهم كل وطنى شريف يتعامل مع السائحين فى رسم الصورة الحضارية لبلده.وأضاف أنه على كل مواطن أن يكون سفيرًا لصورة بلده فى الداخل والخارج، فالوطن لأبنائه جميعًا وهو بهم جميعًا.