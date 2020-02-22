وصول بعثة منظمة الصحة العالمية لمدينة ووهان الصينية

بدأت بعثة مشتركة بقيادة منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، زيارتها لمدينة "ووهان" الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا إلى العالم.وقالت متحدثة باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة، الدكتورة مارجريت هاريس، في تصريحات لشبكة "سي إن إن": إن البعثة تعمل بشأن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.وكان المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أوضح خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الجمعة، أن الفريق كان قد عمل سابقًا في العاصمة "بكين"، ومحافظتي "سيتشوان" و"جوانجدونج" بالصين، مضيفًا أن من بين الفريق الموجود على الأراضي الصينية، خبراء من مراكز مكافحة الأمراض واتقائها الأمريكية، ومعاهد الصحة الوطنية الأمريكية، وكذلك خبراء من سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان ونيجيريا وألمانيا وروسيا.كما أن من بين الفريق أيضًا خبراء في علم الأوبئة، وعلم الفيروسات، والإدارة السريرية، ومكافحة تفشي الأمراض، والصحة العامة.