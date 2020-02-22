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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تتوقع زيادة معدلات توريد الأقماح لـ3.5 مليون طن

السبت 22/فبراير/2020 - 05:46 م
الأقماح
الأقماح
صلاح عامر
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أكد نعماني نصر، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه من المتوقع زيادة معدلات توريد الأقماح المحلية خلال الموسم الحالي لترتفع إلى 3 ملايين و500 ألف طن بزيادة عن العام الماضي بواقع 300 ألف طن؛ نتيجة زيادة المساحات المنزرعة حسب بيانات وزارة الزراعة، والتي بلغت استزراع 3 ملايين و300 ألف فدان.

أضاف نعماني، لـ«الدستور»، أنه لم يتم حاليًا تحديد الأسعار لتوريد الأقماح، لافتًا إلى أن الأسعار يتم الاتفاق عليها من خلال وزارات الزراعة والتموين والمالية حسب التكلفة الإنتاجية للفدان للمزراعين مع مراعاة الأسعار العالمية للأقماح في الخارج، على أن تكون الأسعار عادلة وتشجيعية للفلاحين في الموسم الحالي.

أوضح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بعد الاتفاق على أسعار التوريد للأقماح تقوم وزارة المالية بتوفير المخصصات المالية لشراء الأقماح من الفلاحين، مشيرًا إلى أن العام الماضي بلغت حجم المخصصات المالية نحو 16 مليار جنيه، حيث كانت أسعار توريد الأقماح المحلية خلال الموسم الماضي تترواح ما بين 655- 680 جنيهًا للأردب حسب درجة نظافة وجودة وخلو المحصول من الشوائب بزيادة 15 جنيهًا.

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