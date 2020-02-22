الخرطوم وكمبالا تتفقان على دعم مسيرة السلام بجنوب السودان

اتفق السودان وأوغندا على العمل سويًا، لدعم مسيرة السلام والاستقرار بدولة جنوب السودان، بوصفهما راعيين لاتفاق سلام جنوب السودان.وذكر مجلس السيادة السودانى، في بيان اليوم السبت، أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس، التقى في جوبا، برئيس الوزراء الأوغندي، روهكانا روغندا.وقال رئيس الوزراء الأوغندي، في تصريح صحفى، إنه عقد لقاء مهمًا وجيدًا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي حول تطورات الأوضاع في جنوب السودان، لافتًا إلى أن اللقاء تناول التعاون المشترك بين البلدين.وأضاف: اتفقنا على تعزيز التعاون في المجالات المختلفة، خاصة المجال الاقتصادي بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان يسهم في تعزيز التعاون والمصالح المشتركة لدول الإقليم عامة.