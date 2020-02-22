الصحة اللبنانية: لا توجد أى إصابات جديدة بـ«كورونا» فى بيروت

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن كل المستشفيات والمؤسسات الطبية في لبنان في حالة جاهزية واستنفار، للتعامل مع أية إصابات محتملة بفيروس كورونا، نافيًا وجود أي حالات إصابة جديدة بالفيروس، خلافًا للحالة التي تم اكتشافها والإعلان عنها عقب قدومها من إيران.جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد بحضور وزير الصحة، والمدير العام للطيران المدني اللبناني فادي الحسن، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر رئيس لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومستشارة رئيس الحكومة بترا خوري.وأشار وزير الصحة إلى أن لبنان يمر بظرف بالغ الحساسية ويتطلب اعتماد أكبر قدر من المسئولية. قائلًا: "القلق مسموح ولكن الهلع المفرط يسىء إلينا جميعًا".وأضاف أن وزارة الصحة أجرت الفحوصات لـ11 حالة بدت عليها الأعراض المرضية الشبيهة بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، وكانوا من المسافرين الذين قدموا إلى الأراضي اللبنانية من إيران وبعض الدول العربية، وأن النتيجة أظهرت خلوهم من فيروس كورونا.ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية نوهت بالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والحكومة اللبنانية في شأن المتابعة والتشخيص المبكر، فضلًا عن أن رئيس الوزراء حسان دياب أكد أن الموضوع الصحي هو خط أحمر ولا يمكن التهاون بشأنه، وأن الوضع الطبي في لبنان تحت السيطرة.وقال إن هناك توصية حكومية بمنع الرحلات الجوية إلى المناطق الموبوءة بالفيروس داخل الدول، وليس كل الدول التي يتواجد بها فيروس كورونا، وأن منظمة الصحة العالمية والتي تمثل المرجعية الأولى في شأن إجراءات التعامل مع فيروس كورونا، لم توص بإيقاف حركة الطيران مع أي دولة.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل لبنان لمريضة قادمة من مدينة قُم الإيرانية، مشيرة إلى أن جرى عزل الحالة المصابة في غرفة حجر صحي مجهزة داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي.