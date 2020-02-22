رئيس مرسي علم الجديد يتفقد القرى ويستمع لشكاوى الأهالي

تسلم اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسي علم، مهام عمله رئيسًا للمدينة بقرار من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.وتفقد رئيس المدينة عدد من قرى المدينة واستمع إلى مشاكل المواطنين وتعهد بتقديم كل العون لحل جميع مشكلات الأهالي.وأكد عدلي خلال جولته اليوم، أنه تلقى تكليفات من محافظ البحر الأحمر بتوفير كل متطلبات واحتياجات الأهالي.وأضاف أن توجهات الدولة حاليًا هي تقديم أفضل ما لديها لخدمة المواطنين قائلًا: «دورنا كلنا نخدم المواطنين».