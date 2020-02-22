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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة تستعد لعرض استراتيجية توطين صناعة السيارات على الرئيس

السبت 22/فبراير/2020 - 05:33 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، السبت، اجتماعًا لمراجعة استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر؛ تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، قريبًا، وحضر الاجتماع اللواء محمد العصّار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وكامل الوزير، وزير النقل، ونيڨين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، والفريق عبدالمنعم الترّاس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة لتوطين صناعة السيارات في مصر، موضّحًا أن ذلك سيتم من خلال تطبيق استراتيجية صناعة السيارات، كما كلف بتوحيد الجهود والرؤى بين الوزارات والجهات المعنية لعرض استراتيجية موحّدة لصناعة السيارات على رئيس الجمهورية.

أضاف مدبولى «سيتم عرض الاستراتيجية، ومعها برنامج لتحفيز النقل الجماعى للعمل بالغاز الطبيعى، ويشمل ذلك أتوبيسات النقل العام، مشيرًا إلى أهمية أن يكون لدينا منتج من "الميكروباصات" التي تعمل بالغاز أكثر أمانًا وفاعلية، وأن يكون هناك توافق على المواصفات الفنية في هذا الشأن لإرسالها إلى المصنعين، كما شدد على ضرورة البدء في إعداد البنية التحتية لتصنيع السيارات الكهربائية، وكذا دراسة الإعلان عن سياسات تحفيزية لهذا القطاع.

وخلال الاجتماع، تم استعراض رؤية متكاملة حول ملف صناعة وسائل النقل ومكوناتها التي تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في استمرار نشاط المصانع القائمة، وجذب مستثمرين استراتيجيين بغرض التصدير، والتحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام.

كما تمت الإشارة إلى أن محور التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام يتضمن الاعتماد على وقود الغاز الطبيعي في وسائل النقل العام (الأوتوبيسات)، والتوسع في استخدام وقود الغاز الطبيعي في مركبات الأجرة والنقل التشاركي وسيارات الركوب الحكومية والخاصة (الملاكي)، والتحول التدريجي لاستخدام السيارات الكهربائية.

وتضمن الاجتماع استعراض السياسات المقترحة لتشجيع تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية، والتي تتمثل في البنية التحتية المطلوب توفيرها في هذا الصدد، من حيث أنواع أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وتوافر محطات الشحن، وتسعير الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية، وكذا البيئة التشريعية المطلوبة والحوافز الاستثمارية والحوافز التي تمنح للمستهلك النهائي، والسوق المتاحة لهذا النوع من السيارات، وآليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية.

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