حبس 3 متهمين بسرقة «التوك توك» فى بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهم التكاتك بأسلوب المغافلة وتوصيل الأسلاك الكهربائية بمدينة بدر.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة التكاتك بأسلوب المغافلة وتوصيل الأسلاك الكهربائية بمدينة بدر، وأقروا بسرقتهم لـ٣ تكاتك بذات الأسلوب على فترات متباعدة، كما أقروا بتغيير ملامح التكاتك المسروقة وبيعها بـ١٠ آلاف للتوكتوك الواحد.كانت بداية الواقعة عندما تمكن سكان مدينة بدر من ضبط ٣ عاطلين أثناء محاولتهم سرقة توكتوك بدائرة القسم، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وبمناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة التكاتك وتمكنوا من سرقة ٣ تكاتك بذات الأسلوب، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.