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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة «التوك توك» فى بدر

السبت 22/فبراير/2020 - 05:26 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهم التكاتك بأسلوب المغافلة وتوصيل الأسلاك الكهربائية بمدينة بدر.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة التكاتك بأسلوب المغافلة وتوصيل الأسلاك الكهربائية بمدينة بدر، وأقروا بسرقتهم لـ٣ تكاتك بذات الأسلوب على فترات متباعدة، كما أقروا بتغيير ملامح التكاتك المسروقة وبيعها بـ١٠ آلاف للتوكتوك الواحد.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن سكان مدينة بدر من ضبط ٣ عاطلين أثناء محاولتهم سرقة توكتوك بدائرة القسم، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وبمناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة التكاتك وتمكنوا من سرقة ٣ تكاتك بذات الأسلوب، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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