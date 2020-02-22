«الخروج عن النص».. عرض مسرحي بكنيسة سانت تريزا بالشرابية

احتفل الفريق المسرحي "باب حياة" بكنيسة سانت تريزا للأقباط الكاثوليك بالشرابية، بعيد ميلاد الفريق السادس عن طريق عرض مسرحي تحت عنوان "الخروج عن النص"، وذلك تحت إشراف الأب مرقس لطفي راعي الكنيسة."الخروج عن النص".. هي مسرحية من إخراج رفيق يسي، وفريق "باب الحياة"، وشارك بحضور العرض المسرحي، عدد غفير من شعب المنطقة، وكهنة الإيبارشية.