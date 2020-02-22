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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة اللبنانية تمنع الرحلات من وإلى مناطق انتشار كورونا

السبت 22/فبراير/2020 - 05:24 م
حسامن دياب
حسامن دياب
آية حسني
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قررت الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، منع المواطنين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي سجلت إصابات بفيروس كورونا، إضافة إلى توقيف الحملات والرحلات إلى المناطق المتأثرة بالفيروس في الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى، وفقًا لفضائية سكاي نيوز العربية.

وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الاستجابة السريعة من الجهات المختصة للتعامل مع كورونا، مشيرًا إلى أن جميع المستشفيات والمؤسسات الطبية في لبنان في حالة جاهزية واستنفار للتعامل مع أية إصابات محتملة بفيروس كورونا.

ونفي وزير الصحة اللبناني وجود أي حالات إصابة جديدة بالفيروس خلافًا للحالة التي تم اكتشافها والإعلان عنها عقب قدومها من إيران، قائلًا: "معظم الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا جاءت من إيران".

وأشار وزير الصحة إلى أن لبنان يمر بظرف بالغ الحساسية ويتطلب اعتماد أكبر قدر من المسئولية، قائلًا: "القلق مسموح ولكن الهلع المفرط يسىء إلينا جميعًا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد، بحضور وزير الصحة، والمدير العام للطيران المدني اللبناني فادي الحسن، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر رئيس لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومستشارة رئيس الحكومة بترا خوري.

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