إصابة 4 فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جراء انقلاب تروسيكل طريق الصحراوى الكيلو ٨٤ أمام السجن بوادى النطرون، بمحافظة البحيرة.البداية كانت بتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بانقلاب تروسيكل بالكيلو 84 بالطريق الصحراوى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة 4 وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزى وهم كل من "رضا ص ا "٣٢ سنة ايتاى البارود كدمة شديدة بالصدر وجرح قطعى بفروة الرأس، و"سلامة ص ا "٣٥ سنة ايتاى البارود اشتباه كسر بالذراع اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"مصطفى س م" ٣٩ سنة بنى سويف كدمة شديدة بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم "محمد ا ا" ٦٥ سنة الجيزة كسر بالذراع اليسرى والساق اليسرى، وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.