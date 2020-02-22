الجيش الباكستاني: مستعدون للرد على أي عدوان

قال رئيس أركان الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، اليوم السبت: إن القوات المسلحة الباكستانية مستعدة للرد على أي عدوان بغض النظر عن التكلفة.و ذكر جاويد باجوا، في بيان بمناسبة إتمام عملية «رد الفساد» 3 سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية: إن باكستان أكملت رحلتها بالنجاح من الإرهاب إلى السياحة.وأشار رئيس أركان الجيش الباكستاني إلى أن القوات المسلحة الباكستانية بدعم شامل من الشعب الباكستاني قدمت تضحيات ضخمة في هذه الرحلة.وكانت قد أطلقت السلطات الباكستانية، في فبراير 2017، عملية "رد الفساد" بهدف القضاء على جميع الإرهابيين دون أي تمييز.