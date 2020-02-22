الجيش السوري يعلن تصديه لأي اختراق للأجواء السورية

شدد الجيش السوري، اليوم السبت، على أن أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان عسكري خارجي، مؤكدا أنه تم إعطاء الأوامر للقوى الجوية والدفاع الجوي للتصدي لأي عدوان بالوسائل المتاحة.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري سوري قوله: إن أي طيران يخترق الأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه هدف عسكري معادٍ، ولن يسمح له بالتحليق فوق أجوائنا، وستتم ملاحقته لحظة اكتشافه، والعمل على تدميره فور اختراقه مجالنا الجوي.