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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

6 مجالات بمسابقات الجامعات المصرية لعام 2020

السبت 22/فبراير/2020 - 04:37 م
الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات
إسراء جمال
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استعرض الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، الرؤية المقترحة لمسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعى 2019-2020، والتى تستهدف استغلال هذه المسابقات لتحسين الترتيب الدولى للجامعات المصرية، ربط هذه المسابقات برؤية التنمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بعقد مسابقة بين الجامعات المصرية، والتى بدأ تنفيذها لأول مرة خلال العام الدراسى 2018-2019.

وأشار عاشور خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، إلى مجالات هذه المسابقات وتشمل: تسويق المواقع الإلكترونية للجامعة، ومشروعًا تطبيقيًا مرتبطًا بالمجتمع، والاستعداد للعام الدراسى الجديد، جامعة صديقة للبيئة، الإبداع وارتباطه بالصناعة، والأبحاث التطبيقية المنشورة.

كما استعرض الدكتور إبراهيم فتحى، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، تقريرًا حول آليات تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية على جميع الجامعات الحكومية المصرية.

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