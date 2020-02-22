ميناء دمياط يستقبل 8 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 6 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء أن قطارين غادرا الميناء بحمولة بلغت 2651 طن قمح، في حين غادره 94 سيارة نقل محملة بـ4265 طن قمح.وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 11 ألف طن فوسفات، و3573 طن كوارتز، و15 ألفا و790 طن يوريا.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء لـ32 ألفا و170 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 84 ألفا و784 طنا.