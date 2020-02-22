مقترح بإنشاء مكتب رعاية للمبعوثين بالجامعات المصرية

وافق المجلس الأعلى للجامعات، على إنشاء كلية التربية الرياضية بجامعة السويس، كما اعتمد المجلس قوائم المحكمين للدورة الثالثة عشرة.واستعرض المجلس تقريرًا حول إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية، خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 31 ديسمبر 2019، والذي أوضح تنامي دور الجامعات في خدمة المجتمع على مستوى القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية، والتمريض، وجهود محو الأمية، وندوات التوعية بقضايا المجتمع الراهنة.وقدم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عرضًا مفصلا حول التعاون مع وزارة السياحة والآثار لرفع الوعى الثقافى والسياحى والأثرى لدى طلاب الجامعات بما يعمق الانتماء والحس الوطنى لهؤلاء الشباب، موضحًا أن إجمالى المستهدف هو تنظيم زيارة ميدانية طويلة (أسبوع) للأقصر وأسوان بمتوسط 1000 طالب لكل جامعة، بإجمالى 27 ألف طالب على مدار العام للزيارات الطويلة، وكذلك تنظيم زيارات قصيرة لـ6000 طالب لكل جامعة بإجمالى 162 ألف طالب لكل الجامعات.كما قدم الدكتور هيثم حمزة القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى، عرضًا تفصيلا بشأن مقترح إنشاء مكتب رعاية المبعوثين بالجامعات المصرية؛ بهدف تعظيم التواصل بين المبعوثين العائدين فى الكليات المختلفة والجامعة، وضمان المشاركة الفاعلة للجامعة فى خطط البعثات السنوية، وتعظيم الاستفادة من المبعوثين العائدين على مستوى الجامعة والمجتمع، بالإضافة إلى المشاركة فى وضع آليات للربط بين أهداف الجامعة وتخصصات البعثات.