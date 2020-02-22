بدء برنامج الأقمار الصناعية التعليمية بجامعات مصر

وافق المجلس الأعلى للجامعات، على البدء فى إعداد برنامج الأقمار الصناعية التعليمية بكل جامعة مصرية؛ بهدف بناء القدرات البحثية والبشرية لبناء مجموعة من الأقمار الصناعية التعليمية بكل جامعة مصرية من النوع "كيوب سات" بواسطة فرق بحثية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، كما هو معمول به فى الجامعات العالمية؛ لتخريج جيل من المتخصصين المصريين القادرين على تحقيق الريادة الإقليمية لمصر فى مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.كما وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، بترشيح اثنين من شباب أعضاء هيئة التدريس من كل جامعة لتدريبهم فى هذا المجال، من خلال المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج مثل اليابان وفرنسا، وذلك لتأهيلهم فى مجال تكنولوجيا الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية.