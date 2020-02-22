التعليم العالى: تشكيل لجنة متخصصة لمواجهة محو الأمية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى مجال محو الأمية، مشيرًا إلى الدور المجتمعى المهم للجامعات الحكومية فى مجال محو الأمية.وفى هذا الإطار، وجه الوزير خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، بتشكيل لجنة متخصصة لتقديم خطة شاملة لمواجهة قضية محو الأمية، تقدم للمجلس فى اجتماعه القادم لإقرارها، ليتم رفعها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء، لكى تتبناها الدولة خلال السنوات القادمة، وتصبح موجهة لجهود كل الجهات المعنية بالدولة بمواجهة محو الأمية.من جانبه، أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إلى أن الأمية تحتاج إلى جدية وجهود شاملة للمواجهة، مؤكدًا ضرورة وضع مشروع قومى لمحو الأمية، بالتعاون بين وزارات التربية والتعليم (الهيئة العامة لتعليم الكبار) والتعليم العالى، والتضامن الاجتماعى، ومنظمة اليونسكو.