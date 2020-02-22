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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مركز سلمان للإغاثة ينتزع 4٫911 لغم في اليمن خلال فبراير

السبت 22/فبراير/2020 - 04:21 م
نزع الألغام
نزع الألغام
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انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري،4،911 لغم، 5 ألغام مضادة للأفراد، و161 لغمًا مضادة للدبابات و4.739 ذخيرة غير متفجرة، و6 عبوات ناسفة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 134،259 لغم زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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