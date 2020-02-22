مركز سلمان للإغاثة ينتزع 4٫911 لغم في اليمن خلال فبراير

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري،4،911 لغم، 5 ألغام مضادة للأفراد، و161 لغمًا مضادة للدبابات و4.739 ذخيرة غير متفجرة، و6 عبوات ناسفة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 134،259 لغم زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.