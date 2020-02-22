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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق مع 5 متهمين جدد فى قضية غسل أموال بريد مطروح

السبت 22/فبراير/2020 - 04:21 م
محكمة
محكمة
ياسمين شعيب
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قال مصدر أمني، إنه يتم الآن التحقيق مع 5 متهمين جدد من محافظات الصعيد في أكبر قضية غسيل أموال في مكتب بريد مطروح، والمقيدة برقم 3250 لسنة 2020، المتهم فيها 5 موظفين و15 متهمًا آخرون.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ذلك جاء بعد صدور قرار ضبط وإحضار المتهمين الـ5 وهم : " ح "، " ع "، " ع "، "ع "، " أ "، حيث أنهت النيابة العامة التحقيق مع 4 متهمين منهم، وجار استكمال التحقيق مع المتهم الأخير.

وكانت وحدة غسل الأموال التابعة للبنك المركزى قد تلقت بلاغًا يفيد بإجراء تحويلات بمبالغ متفاوتة على 25 حسابًا بمكتب بريد مطروح «بينهم شخص متوف»، فتم إلقاء القبض على 5 موظفين بالمكتب من مقر عملهم، فيما تم القبض على بعض المواطنين من أصحاب الحسابات البريدية التى تمت عليها التحويلات خلال السنوات الماضية.

قرر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، منع التصرف والتحفظ على جميع أموال وممتلكات المتهمين في قضية غسل الأموال، وذلك بعد صدور قرار بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات للعرض على محكمة جنايات مطروح.

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