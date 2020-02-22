روسيا وتركيا تبحثان هاتفيًا تطورات الوضع في إدلب

بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي أكار، تطورات الوضع في منطقة (إدلب) السورية.وذكر بيان مقتضب صادر عن وزارة الدفاع الروسية أن الوزيرين الروسي والتركي ناقشا قضايا استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، كما تم تبادل الآراء حول الوضع في سوريا بشكل عام.وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد بحثا، أمس الجمعة، هاتفيا الوضع في إدلب، واتفقا على مواصلة الاتصالات بين البلدين عبر القنوات العسكرية.يُذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، كان قد أعلن، في وقت سابق، أن تطورات الوضع على الأرض في سوريا خطير، وأن الوضع في إدلب من الممكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها، داعيا إلى وقف إطلاق النار.