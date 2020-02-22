أبوشقة: ليس بينى وبين الوفديين حجاب

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أنه ليس بينه وبين أي وفدي حجاب، مشيرًا إلى أنه موجود فى الحزب يوميًا وهاتفه مفتوح ليلًا ونهارًا.جاء ذلك خلال لقاء رئيس حزب الوفد مع رؤساء اللجان العامة بالوفد في بيت الأمة، اليوم السبت، حيث دعا الوفديين إلى التواصل معه فى أي وقت للاستفسار عن أي حديث يتداول، لوأد الشائعات.وحذر أبوشقة من الاستماع إلى أي كلمات مغرضة، قائلًا: "لن نسمح بذلك، فالرأي رأى جماعى والنفوذ جماعي وليس هناك شخص يدعى أنه صاحب نفوذ وسيفعل ذلك أو ذاك".ونوه أبوشقة بأنه في حال حدوث أي خطأ منه، فإنه لديه الجرأة للاعتراف بها وتعديلها، مشيرًا إلى أنه ليس لديه أي مصالح شخصية، فالمصلحة الحقيقية والأساسية وما يشغل باله وضميره هو مصلحة هذا الحزب.وشدد أبوشقة على أنه لن يرضى بغير عدد مقاعد تليق بهذا الحزب ومكانته وتاريخه العريق، مشيرًا إلى أن الحزب عندما يؤيد أو يعارض، فإنه يكون من أجل مصلحة الوطن والمواطن.