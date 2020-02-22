«عصا موسى» ندوة بالمركز الثقافى اليمنى فى القاهرة

يعقد المركز الثقافي اليمني بالقاهرة، مساء اليوم السبت، ندوة ثقافية بعنوان "عصا موسى"، للباحث اليمني عارف صالح التوي.وتتحدث الندوة حول عصا موسى عليه السلام والاكتشافات الأثرية المصرية بالقرآن الكريم، مع عرض فيلم وثائقي.وتفتتح الندوة المستشارة الثقافية للسفارة اليمنية بالقاهرة عائشة العولقي، بجانب العديد من الشخصيات اليمنية ومنها المخرج عمار الربطي.