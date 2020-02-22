حجز قضية «حريق إيتاى البارود» لـ27 فبراير

قررت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، حجز قضية حريق مواسير البترول بإيتاى البارود لجلسة 27 فبراير المقبل للحكم، مع استمرار حبس المتهمين.صدر الحكم برئاسة المستشار جمال طوسن، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، وبحضور ممثلى النيابة العامة بطرس عزت وأسامة فودة.واستمعت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور إلى 7 من شهود النفي عن المتهمين الرابع والثامن في واقعة حريق وتخريب خط أنابيب البترول بقرية المواسير بإيتاى البارود، وأنكروا اشتراك المتهمين فى الجريمة.وطالب المستشار بطرس عزت، رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، والمستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود الجزئية، بتطبيق بنود قانون الإرهاب على المتهمين فى قضية حريق أنابيب بترول إيتاى البارود.وشهدت قضية حريق أنابيب بترول إيتاى البارود مفاجأة أثناء فض الأسطوانة المدمجة المحرزة في القضية، بناء على طلب سعد منصور، محامى المتهمين الثالث والرابع والثامن، وهى أن الأسطوانة التى من المفترض تواجد مقاطع فيديو بها فارغة.