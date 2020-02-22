رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز يناقش بلطجة الملاعب وفوضى الفن في «90 دقيقة».. الليلة

السبت 22/فبراير/2020 - 04:08 م
الاعلامى محمد الباز
الاعلامى محمد الباز
محمود عرفات
طباعة
يكشف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة، بقناة المحور الفضائية، مفاجآت جديدة عن انشقاقات الجماعة الإرهابية وإغرائهم في الخارج، وسر هجوم واعتذارات عدد من الأُجراء عن الاستمرار معهم.

كما يكشف عن تصاعد الخلاف بين الأجيرين أيمن نور وعزام التميمي بسبب التمويلات، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.

كما يناقش الإعلامى محمد الباز، بلطجة الملاعب وما حدث في مباراة القمة من لاعبي الأهلي والزمالك، وفوضى الفن من سيطرة مطربي المهرجانات، بالإضافة إلى كشف تفاصيل عدد من الملفات والقضايا على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، ومنها كيف نجحت مصر في دعم مواطنيها وتخطى الصعاب وماذا يحدث في ليبيا وسوريا والعراق، ولماذا يصر أردوغان على احتلال سوريا وليبيا؟.

كما يستضيف الإعلامى محمد الباز، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في حوار خاص يكشف خلاله تفاصيل تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء لتحقيق المشروعات القومية والخدمية للمواطنين.

كما يجيب الدكتور ممدوح غراب، على كيف واجه فساد وإهمال المحليات، ولماذا يفاجئ الموظفين ورؤساء المدن بجولاته وسر حملاته على مافيا الأراضى والمستثمرين غير الجادين.

ويتحدث محافظ الشرقية فى «أولى حلقات سلسلة 90 دقيقة مع المحافظين» عن علاقته بالمواطنين والنواب ووالديه ويرد على استفسارات المشاهدين.

كما يواصل الإعلامى محمد الباز، عرض مساهمات المشاهدين عبر صفحات البرنامج على السوشيال ميديا "فيسبوك" و"تويتر" "90 دقيقة مع محمد الباز"، والتي سيتم عرضها على المسئولين في مختلف الوزارات والمحافظات للعمل على حلها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص - باسم سمرة يرد على فيديو «اعتدائه على محمد رمضان»

القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

الصين تفجر مفاجأة بشأن «كورونا»: فترة حضانة الفيروس قد تصل لـ27 يومًا

الصور

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

الأكثر قراءة

الصين تفجر مفاجأة بشأن «كورونا»: فترة حضانة الفيروس قد تصل لـ27 يومًا

الخطيب يدعم لاعبى الأهلي بعد خسارة السوبر المصري أمام الزمالك

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

القيعى والمنيسى وبندق وصبحى.. حاسبوا هؤلاء قبل شيكابالا وكهربا

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

نظام غذائى يقلل من علامات الشيخوخة

دراسة: حليب ولحم البقر يسبب سرطان القولون

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

منوعات

نجم يوتيوب الشهير «بيو دي باي» يعود إلى منصته

للقضاء على الشيخوخة.. العلاج في «جنين سمكة إفريقية»

متحف أوشفيتز يطالب «أمازون» بسحب كتب «الدعاية النازية» من موقعه

«مورينيو» يعلن هدف توتنهام.. «سيكون أمرًا لا يصدق»

مقالات الرأي
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
بسنت حسن
مهرجان أسوان ينتصر للمرأة
مؤمن المحمدي
مش كل القواعد قواعد
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله الـ 13.. «النجم» قصة قصيرة لمحمد حسين بكر

«عصا موسى» ندوة بالمركز الثقافى اليمنى فى القاهرة

«الحسينى الثقافية» تطلق مهرجان النوبة تراث وحضارة

5 مارس.. حفل لفرقة «بهججة» بمركز درب 1718 الثقافي