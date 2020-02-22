الباز يناقش بلطجة الملاعب وفوضى الفن في «90 دقيقة».. الليلة

يكشف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة، بقناة المحور الفضائية، مفاجآت جديدة عن انشقاقات الجماعة الإرهابية وإغرائهم في الخارج، وسر هجوم واعتذارات عدد من الأُجراء عن الاستمرار معهم.كما يكشف عن تصاعد الخلاف بين الأجيرين أيمن نور وعزام التميمي بسبب التمويلات، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.كما يناقش الإعلامى محمد الباز، بلطجة الملاعب وما حدث في مباراة القمة من لاعبي الأهلي والزمالك، وفوضى الفن من سيطرة مطربي المهرجانات، بالإضافة إلى كشف تفاصيل عدد من الملفات والقضايا على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، ومنها كيف نجحت مصر في دعم مواطنيها وتخطى الصعاب وماذا يحدث في ليبيا وسوريا والعراق، ولماذا يصر أردوغان على احتلال سوريا وليبيا؟.كما يستضيف الإعلامى محمد الباز، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في حوار خاص يكشف خلاله تفاصيل تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء لتحقيق المشروعات القومية والخدمية للمواطنين.كما يجيب الدكتور ممدوح غراب، على كيف واجه فساد وإهمال المحليات، ولماذا يفاجئ الموظفين ورؤساء المدن بجولاته وسر حملاته على مافيا الأراضى والمستثمرين غير الجادين.ويتحدث محافظ الشرقية فى «أولى حلقات سلسلة 90 دقيقة مع المحافظين» عن علاقته بالمواطنين والنواب ووالديه ويرد على استفسارات المشاهدين.كما يواصل الإعلامى محمد الباز، عرض مساهمات المشاهدين عبر صفحات البرنامج على السوشيال ميديا "فيسبوك" و"تويتر" "90 دقيقة مع محمد الباز"، والتي سيتم عرضها على المسئولين في مختلف الوزارات والمحافظات للعمل على حلها.