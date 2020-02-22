الكشف عن ثالث مخيم للإرهابيين بتونس في أقل من أسبوعين

أعلنت مصادر أمنية، اليوم السبت، العثور على مخيم لعناصر إرهابية في جبال القصرين هو الثالث خلال أيام.ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن مصدر أمني القول: إنه جرى العثور على المخيم خلال عمليات تمشيط وسط المرتفعات الجبلية بالقصرين.وعثر بداخل المخيم على أواني طبخ وبقايا أدوية ومادة لتعقيم المياه وأدوات للحفر، حسب المصدر.وهذا هو المخيم الثالث الذي يتم العثور عليه في مرتفعات القصرين خلال أقل من أسبوعين، حيث تتحصن جماعات مسلحة.وعثر في المخيمين السابقين على معدات تستخدم في صناعة ألغام تقليدية.ونفذت تلك الجماعات هجمات وكمائن ضد دوريات للجيش في المرتفعات منذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد 2011.