رسميًا.. البابا تواضروس يصدر قرارًا بتعيين راهب مديرًا لمكتبه

أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا حمل رقم 1 لسنة 2020، بتعيين الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي، كمدير لمكتبه ليكون مسئولًا عن التواصل مع الجهات الرسمية بالدولة كما مع الآباء المطارنة والأساقفة بالإيبارشيات.وتعد هذه المرة الأولى التي يستعين فيها البابا تواضروس الثاني، براهب في سكرتارية المقر البابوي، وذلك منذ توليه السدة المرقسية.ويرى البابا تواضروس الثاني أن حركة التغيير والتجديد في المناصب الإدارية بالكنيسة، تأتي في إطار احتياجها إلى فكر إداري حديث، وضخ دماء جديدة، مضيفًا أن الكنيسة منذ تأسيسها وهي تقوم على نظام يتطور إداريًا من مرحلة إلى مرحلة، بحسب معطيات الزمان الذي توجد فيه، وأنه مع امتداد الكنيسة واتساع عملها وخدمتها ونشاطها؛ احتاجت إلى نظام إداري جيد ومتجدد، بحسب المسئوليات التي تظهر لخدمتها.