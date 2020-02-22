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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عودة 32 بريطانيًا إلى بلادهم سالمين من «كورونا»

السبت 22/فبراير/2020 - 04:05 م
رحلات بريطانيا
رحلات بريطانيا
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أعلنت بريطانيا، عودة 32 بريطانيًا وأوروبيًا غير مصابين بفيروس "كورونا" إلى المملكة المتحدة، حيث كانوا على متن سفينة السياحة "دايموند برينسيس" الخاضعة لحجر صحي باليابان لتفشي الفيروس بها.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب- في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت: لقد أحضرنا 32 مواطنًا بريطانيًا وأوروبيًا إلى أرض الوطن من اليابان، مضيفًا، وكانت أولويتنا الأولى باستمرار صحة الرعايا البريطانيين وسلامتهم.

كما لفتت وزارة الخارجية إلى أن من بين الوافدين موظفين بريطانيين حكوميين.

وكان 32 مواطنًا بريطانيًا وأوروبيًا على متن الطائرة التي أقلعت من مطار "هانيدا" بالعاصمة طوكيو في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وهبطت في القاعدة العسكرية "بوسكومب داون" التابعة لوزارة الدفاع البريطانية والواقعة بالقرب من مدينة "ساليسبري" غربي البلاد صباح اليوم.

وتم نقل المواطنين البريطانيين، بعد هبوط الطائرة، إلى مستشفى بمنطقة "ويرال" للخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين، فيما لم يتضح مكان نقل الأوروبيين.

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