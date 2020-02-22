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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبو شقة: نتخذ جميع قرارات حزب الوفد بشكل جماعى

السبت 22/فبراير/2020 - 04:02 م
ابو شقة
ابو شقة
إسلام نصير
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أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن جميع قرارات الحزب تُتخذ بشكل جماعي وليس بالانفراد بالقرار، قائلًا: "أتحدى من يقول غير ذلك، لأنني أؤمن بالرأي والرأي الآخر".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حزب الوفد مع رؤساء اللجان العامة بالوفد في بيت الأمة، اليوم السبت، حيث أوضح أنه إذا أخطأ في اتخاذ قرار لن يخجل من التراجع فيه، لأن العدول عن الخطأ أفضل من التمادي فيه.

وشدد أبو شقة على أنه لم يتخذ أي قرار أو رأي أو تصرف بشكل منفرد أو لمصلحة شخصية، وإنما للمصلحة العامة، قائلًا: "الجميع على مسافة واحدة وحبي لجميع الوفديين بلا حدود".

وأضاف أبو شقة أن كل ما حققه حزب الوفد من إنجازات على أرض الواقع يشهد لها الجميع كان بإرادة الوفديين وفكر كل وفدي، وليس إنجازًا لرئيس الوفد فقط وإنما للوفديين جميعًا.
حزب الوفد
ابو شقة
حزب الوفد
حزب الوفد
ابو شقة
حزب الوفد

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