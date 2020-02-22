رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اكتشاف حقول غنية بـ3 آلاف طن من الذهب الخام في الهند

السبت 22/فبراير/2020 - 03:59 م
الذهب
الذهب
وكالات
طباعة
قالت مسئولة حكومية في الهند، اليوم السبت، إن بلادها اكتشفت حقول ذهب بها احتياطيات تتجاوز ثلاثة آلاف طن في ولاية أوتار براديش، كبرى الولايات الهندية من حيث عدد السكان.

وتستخرج الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، ما يتراوح بين طنين وثلاثة أطنان من الذهب سنويا، وتعتمد على الواردات باهظة الثمن لتلبية الطلب المحلي بالكامل تقريبا، والذي بلغ 843 طنا سنويا في المتوسط على مدى السنوات العشر الماضية.

وبسبب تعطشها للذهب، الذي يُستخدم بكثرة في صنع المجوهرات وتقديم القرابين للآلهة وفي حفلات الزواج المترفة، تكلفت الهند أكثر من 31 مليار دولار لاستيراده العام الماضي، ليصبح بذلك الذهب ثاني أكبر معدن تستورده البلاد بعد النفط الخام.

وقالت روشان جاكوب رئيسة إدارة التعدين في ولاية أوتار براديش: إن إدارات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات اكتشفت آثارا للذهب في منطقة سونبهادرا في الولاية الشمالية، بعد أن أجرت مسحا للمنطقة على مدى أكثر من عشر سنوات.

وأضافت لرويترز: وجدنا 2940 طنا في سون باهادي.. وفي منطقة هاردي باهادي عثرنا على آثار 646 كيلوجراما من الخام، وأن الولاية تسعى الآن للحصول على تصاريح من الجهات المعنية بالبيئة والغابات قبل أن تطرح الاحتياطيات في عطاء.

وقالت: إن مستوى تركيز الذهب في المنطقة يصل إلى حوالي ثلاثة جرامات في الطن الواحد من الخام، وإن الولاية تعمل مع هيئة المسح الجيولوجي الهندية لتحديد كمية الذهب التي يمكن استخراجها من الحقول.

ودرست الهند مرة بعد مرة خطة لإحياء مجموعة من مناجم الذهب التي تعود إلى أيام الاستعمار في ولاية كارناتاكا الجنوبية، لكن المشروع لم يخرج للنور بسبب تكهنات بضعف الإنتاج وارتفاع التكاليف.

موضوعات متعلقة

مقتل 3 عسكريين أتراك ومترجم بقصف الجيش الليبى لميناء طرابلس

بينهم كفيف.. إعدام وسجن 7 متهمين بقتل عريس في الشرقية

«كمين» يكشف فضائح كتائب الإخوان الإلكترونية والهاشتاجات المزيفة

توقعات بانخفاض سعر الدولار لـ14 جنيهًا بنهاية يونيو المقبل

الصور

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

الأكثر قراءة

الصين تفجر مفاجأة بشأن «كورونا»: فترة حضانة الفيروس قد تصل لـ27 يومًا

الخطيب يدعم لاعبى الأهلي بعد خسارة السوبر المصري أمام الزمالك

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

القيعى والمنيسى وبندق وصبحى.. حاسبوا هؤلاء قبل شيكابالا وكهربا

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

نظام غذائى يقلل من علامات الشيخوخة

دراسة: حليب ولحم البقر يسبب سرطان القولون

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

منوعات

نجم يوتيوب الشهير «بيو دي باي» يعود إلى منصته

للقضاء على الشيخوخة.. العلاج في «جنين سمكة إفريقية»

متحف أوشفيتز يطالب «أمازون» بسحب كتب «الدعاية النازية» من موقعه

«مورينيو» يعلن هدف توتنهام.. «سيكون أمرًا لا يصدق»

مقالات الرأي
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
بسنت حسن
مهرجان أسوان ينتصر للمرأة
مؤمن المحمدي
مش كل القواعد قواعد
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله الـ 13.. «النجم» قصة قصيرة لمحمد حسين بكر

«عصا موسى» ندوة بالمركز الثقافى اليمنى فى القاهرة

«الحسينى الثقافية» تطلق مهرجان النوبة تراث وحضارة

5 مارس.. حفل لفرقة «بهججة» بمركز درب 1718 الثقافي